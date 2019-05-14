Во вторник, 14 мая, в Москве ожидается теплая погода с переменной облачностью и кратковременным дождем.

Об этом сообщает агентство «Метеоновости». По данным синоптиков, температура воздуха в столице 14 мая поднимется до +20…+22 градусов, в области — до +17…+22 градусов.

Отмечается, что местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Атмосферное давление понизится, при этом его фон будет оставаться высоким.

Для метеочувствительных людей такие погодные условия должны быть комфортными, подчеркивают синоптики.