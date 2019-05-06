ВЦИОМ выяснил, как на жизни большинства россиян может сказаться внезапное отключение интернета.

Как передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 48% россиян признались, что гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета вызывает у них чувство паники. При этом 11% сообщили, что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.

Однако вторая половина респондентов на возможность отключения интернета отреагировала более спокойно: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% — что влияние таких событий на их жизнь будет крайне слабым.

Отмечается, что доля интернет-пользователей в России довольно высокая: 69% выходят в интернет ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко. Наиболее активными из них оказались молодые люди в возрасте 18–24 (99% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%).