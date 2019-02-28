Низкое атмосферное давление и +2 градуса ждут москвичей 28 февраля

В четверг, 28 февраля, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду с небольшими осадками.

Об этом пишет агентство «Метеоновости». По его данным, в четверг температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса. В области будет немного холоднее, там температура опустится до -3…+2 градусов.

Ветер ожидается со скоростью 5-10 м/с. Подчеркивается, что в четверг резко упадет атмосферное давление. Оно составит 724 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха остается на уровне 80%.