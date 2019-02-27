В больницу Петербурга попал мальчик, избитый за "домогательства" к сестре

В Петербурге школьника под пытками заставили признаться в домогательствах к годовалой сестре знакомые его матери.

Как передает Znak.com со ссылкой на пресс-службу городского уполномоченного по правам ребенка, инцидент произошел 19 февраля, когда к проживающей в Петербурге и ранее судимой матери двоих детей пришли знакомые.

Отмечается, что друзьям женщины показалось подозрительным поведение ее 12-летнего сына, после чего они начали избивать и пытать школьника, вынудив его признаться в домогательствах к годовалой сестре.

В настоящее время оба ребенка госпитализированы в детскую больницу. У мальчика диагностированы сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера. Сейчас с ним работают психологи. Кроме того, при осмотре его годовалой сестры врачи признаков сексуального насилия не обнаружили.

Пресс-служба омбудсмена сообщает также, что опека уже готовит документы для подачи иска о лишении матери родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения.