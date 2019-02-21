Более 25 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 10 вылетов и аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 16 рейсов: три вылета из аэропорта Внуково, восемь — из Домодедово и еще пять — из Шереметьево.

Кроме того, 10 вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе аэропорта Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.

Однако ранее Sobesednik.ru писал, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья сильный снегопад, ветер с порывами до 15 м/с и метель в четверг, 21 февраля.