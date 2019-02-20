Синоптики предупредили москвичей о метели с 21 февраля

В Москве 21 и 22 февраля синоптики ожидают снегопад, сильный ветер и метель.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Уточняется, что снег начнется в столице в ночь на четверг, 21 февраля. Ветер усилится до 15 м/с.

«Завтра днем <…> снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13-18 м/с, температура воздуха начнет понижаться, при этом ее максимальные значения будут наблюдаться с самого утра и составят все те же -2…0 [градусов] в столице и -5…0 [градусов] по области», — рассказали в Гидрометцентре.

Осадки ослабеют в пятницу, 22 февраля, однако в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура в ночь на пятницу понизится до -12…-10 градусов. 23 февраля синоптики не ожидают осадков в столице и области, однако предупреждают, что в Москве будет ветрено. Ночью температура опустится до -14…-12 градусов, днем ожидается -7…-5 градусов.