Вызвавшие критику крымских татар параграфы в учебнике по истории изменят

Из школ Крыма изъяли учебник по истории полуострова для десятых классов, который вызвал возмущение крымских татар.

Напомним, ранее крымские татары обратились к главе российской администрации полуострова Сергею Аксенову и депутату Госдумы РФ Руслану Бальбеку с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов, который якобы приводит недостоверные данные о помощи крымских татар немецким войскам в эпоху Великой Отечественной войны и способствует развитию ксенофобии.

Как передает РИА «Новости», во вторник, 19 февраля, министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова рассказала об изъятии учебника из школ.

По ее словам, дальнейшей судьбой книг, которые так возмутили крымско-татарскую общественность, займется рабочая группа.

Гончарова отметила, что учебник ждет либо методическая рекомендация, либо доработка параграфов, вызвавших критику.