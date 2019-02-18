Крымские татары пожаловались на учебник, называющий их пособниками Гитлера

Совет крымских татар потребовал изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов.

Как передает РИА Новости, с такой просьбой совет обратился к главе Крыма Сергею Аксенову и депутату Госдумы от «Единой России» Руслану Бальбеку.

Отмечается, что речь идет о книге «История Крыма. 10 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций» под редакцией С. В. Юрченко издательства «Просвещение», в котором говорится, что около 20 тысяч крымских татар во время Великой Отечественной войны служили «гитлеровцам с оружием в руках», а еще 14 тысяч «принимали участие в борьбе с партизанами».

В совете заявили, что авторы учебного пособия умолчали о других исторических, документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне. Вместо этого учебник содержит пропаганду ксенофобии и оправдывает депортацию народов России, в частности крымских татар, которые представлены как пособники немецких оккупантов в годы войны, враги советской власти.

В связи с этим учебник также предлагается проверить на соответствие статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства»).

Напомним, ранее СМИ писали о том, что до использования в школах не был допущен учебник «Экономика» доктора экономических наук Игоря Липсица для старших классов из-за отсутствия материалов об импортозамещении, будущем экономическом прорыве, а также из-за того, что он «не способствует [формированию у учащихся] любви к Родине».