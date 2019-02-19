Российским журналистам запретили въезжать в Молдавию

Молдавские пограничники не пустили в страну съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1».

Как передает ТАСС, российские журналисты отправились в Молдавию, чтобы взять интервью у президента страны Игоря Додона.

«Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов со стороны власти по отношению к нашему партнеру – Российской Федерации, как явное ограничение доступа журналистов к информации», – заявили в пресс-службе администрации молдавского президента.

Ранее пограничная полиция Молдавии неоднократно отказывала во въезде российским журналистам, политикам, общественным и культурным деятелям.