Москвич рассказал о найденном на МКАДе ребенке с мешком на голове

Столичные правоохранители допрашивают мать, чей ребенок был найден на МКАДе с мешком на голове.

Как сообщает «Zнак.com» со ссылкой на telegram-канал, на МКАДе мальчика нашел водитель, который передал ребенка полицейским.

По словам водителя, он случайно заметил ребенка, который, не видя местности, чуть не вышел на дорогу.

«Я ехал по МКАДу, смотрю, идет мешок с ногами. Сначала было непонятно, что это ребенок. Я остановился, сдал назад, вышел из машины. Говорю ему: "Стой!" А он мне кричит: "Помогите мне!" Я пытался мешок руками снять, не получилось, достал нож, разрезал, он еще и скотчем был замотан. Посадил в машину, по дороге поговорили, что случилось», — заявил мужчина, спасший ребенка.

В полиции сообщили, что у мальчика вторая степень переохлаждения. В настоящее время правоохранители допрашивают его мать.