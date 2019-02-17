Столичная полиция ликвидировала наркопритон на юге города

Московские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ликвидации наркопритона на юге города.

Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Квартира, которую регулярно предоставляли людям для употребления наркотиков, была обнаружена в Зябликове.

«Было установлено, что 38-летняя москвичка систематически предоставляла квартиру, расположенную на улице Кустанайская, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ. В результате обследования жилого помещения в квартире подозреваемой обнаружены вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства», — сказано в заявлении.

По факту выявленного преступления возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.