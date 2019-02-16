Шведы назвали свою версию гибели туристической группы Дятлова

Шведские исследователи объяснили гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале.

Как пишет Aftonbladet, исследователи Ричард Хольмгрен и Андреас Лильегрен отправились к горе Холатчахль и повторили маршрут, проделанный группой Дятлова в 1959 году. Они на своем опыте убедились, что дорога отнимает много сил, а на склоне горы, где остановились путешественники, очень холодно: при температуре воздуха 50 градусов ниже нуля еда в палатке там быстро превращается в лед.

Хольмгрен и Лильегрен пришли к выводу, что советские туристы погибли из-за суровых погодных условий, когда их палатку накрыла буря. Травмы, обнаруженные у погибших, могли быть получены под давлением толстого слоя снега. Отсутствие глаз и языка у одной из женщин, чей труп лежал лицом вниз в текущем ручье, шведы объясняли разложением.

Напомним, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при странных обстоятельствах зимой 1959 года. По версии следствия, их смерть была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». С тех пор не утихают споры о том, как именно погибли путешественники. Существуют ненаучные версии, согласно одной из которых людей убили инопланетяне.