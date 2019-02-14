Глава Калужской области высказался о здравомыслии рожающих женщин

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал стимулировать рождение третьего ребенка в семьях.

«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших [властей] помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка – это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка – это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию», – сказал Анатолий Артамонов на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи с 14 по 15 февраля.

Как передает РИА «Новости», Артамонов заявил о необходимости обеспечивать инфраструктурой земельные участки, которые предоставляются многодетным семьям. «Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать», – посетовал губернатор.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин предложил ввести в РФ ежемесячные выплаты на первенца до достижения им полутора лет. Сейчас эти выплаты получают семьи, где доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума.

До 2021 года в России будет действовать программа материнского капитала, в рамках которой семье выдаются средства при рождении или усыновлении второго и последующих детей.