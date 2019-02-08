В Приморье от истощения умер тигр, охотившийся на собак пограничников

В приморском национальном парке «Земля леопарда» установят причины смерти старейшего в крае тигра Тихона.

Напомним, в конце января в Приморском крае у села Алексеевка поймали тигра, который нападал на собак пограничников. Врачи выяснили, что зверь по имени Тихон, которому оказалось более 10 лет, выбирал легкую добычу из-за проблем с зубами и возрастных изменений. Хищника доставили в местный Центр реабилитации, где под наблюдением специалистов он проходил курс лечения.

Как передает РИА «Новости», в ночь на 5 февраля врачи центра констатировали смерть тигра. Предварительной причиной гибели животного называют истощение.

«Проведенное специалистами паталогоанатомическое вскрытие позволило установить причину смерти хищника — стремительное истощение и обезвоживание, вызванные возрастными изменениями в организме и снижением иммунитета, вследствие перенесенных инфекционных болезней», — сообщили специалисты.

Отмечается, что состояние Тихона резко ухудшилось в начале февраля — он не стал охотиться на выпущенного в его вольер оленя, стал проявлять меньше активности, появились неестественные для здорового тигра движения.

По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, у смерти хищника нетипичная картина. В связи с этим ученые продолжат изучать обстоятельства и причины гибели животного.