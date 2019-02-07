Угрожавшего взорвать храм в ЦАО жителя Иркутска арестовали до 5 апреля

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО 60-летнего жителя Иркутска, угрожавшего взорвать бомбу в столичном храме.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел во вторник, 5 февраля, когда на территории храма Илии Пророка в центре Москвы охранник подрался с одним из посетителей. В ходе конфликта прихожанин угрожал, что приведет в действие взрывное устройство, после чего он был доставлен в отдел полиции.

Отмечается, что 7 февраля Таганский суд Москвы отправил дебошира под арест до 5 апреля. По данным агентства, арестованный оказался 60-летним жителем Иркутска Сергеем Самойловым.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объектов социальной инфраструктуры.