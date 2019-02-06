Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ

«Ростелеком» прорабатывает проект, позволяющий собирать биометрические данные россиян через МФЦ.

Напомним, с 1 июля 2018 года российские банки уже начали сбор биометрии (изображение лица, слепок голоса) клиентов для предоставления им удаленных услуг. Подключение к ЕБС (единой биометрической системе) является обязательным для всех банков страны.

Как передает РИА «Новости», теперь собирать биометрические сведения о россиянах могут начать и в МФЦ.

С такой идеей выступил оператор единой биометрической системы «Ростелеком».

«Идея находится в стадии проработки», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома», отказавшись сообщить детали проекта.