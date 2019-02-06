В центре внимания
Воробьев и Богдасарова не стесняются своей связи (фото из Instagram)
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
Провалы космических масштабов
Дмитрий Гудков: Дуболомы должны ответить за смерть ребенка Анастасии Шевченко

Новости дня

06 февраля, среда

[16:41]Синоптики пообещали москвичам сильный снегопад и гололедицу
[16:13]СМИ назвали Навку владелицей офшора и счета в Швейцарии
[15:58]Тверской суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля
[15:45]Свердловский депутат призвала сократить школьное питание из-за отходов
[15:25]Путин объявил о продлении на год амнистии капиталов
[15:00]Поклонники проводили гроб с телом Децла аплодисментами
[14:50]Спасатели нашли тело девятой жертвы пожара в доме на Никитском бульваре
[14:19]Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ
[14:18]Песков назвал репрессией преследование Медведчука в Украине
[14:02]Мундепы через суд потребовали запретить реагенты в Москве
[13:47]Экстренные службы проверяют ТРЦ "Европейский" в ЗАО после звонка о бомбе
[13:17]России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
[13:05]Учеников школы в Казани пригрозили "пустить на колбасу" за неуспеваемость
[12:50]Перебои с электричеством произошли в Вашингтоне после взрыва в метро
[12:32]Учебник экономики не допустили в школы из-за недостатка патриотизма
[12:25]Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом
[11:47]В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
[11:30]Рынок РФ предложили закрыть для гаджетов без отечественного ПО
[11:03]В метро Москвы составили список самых популярных маршрутов у пассажиров
[10:52]Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
[10:47]Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
[10:29]Двух человек объявили в розыск по делу семьи Арашуковых
[09:05]Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме
[08:52]На "оранжевой" ветке метро возобновили движение после технического сбоя
[08:39]Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
[08:05]Взрывы газа в январе запомнились россиянам больше встречи Нового года
[07:51]ФАС призвала не выпускать на рынок гаджеты без российского ПО
[07:28]Небольшой снег, повышенное давление и -3 градуса ждут москвичей 6 февраля

05 февраля, вторник

[18:00]В СК назвали место "единственной встречи" Бастрыкина и Арашукова
[17:20]Дума заподозрила Apple и Samsung в намеренной порче старых гаджетов
[16:45]Защита фигурантов дела "Седьмой студии" объяснила приостановку суда
[16:10]Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в госизмене
[15:52]Более 200 звонков о бомбах в Москве поступили из Украины и других стран
[15:36]Организаторы превратят марш памяти Немцова в Москве в политическую акцию
[15:19]В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
[15:05]В ГД будут отслеживать исполнение закона о сборе валежника в регионах
[14:53]Пермские полицейские устроили облаву на нелегальных таксистов
[14:20]Рашкин призвал "прошерстить" Совфед и Думу на наличие "других Арашуковых"
[14:17]Ледяная глыба с крыши дома убила прохожую в Подмосковье
[13:47]Роспотребнадзор хочет обязать школы и больницы покупать особый хлеб


Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста

Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ

Общество

«Ростелеком» прорабатывает проект, позволяющий собирать биометрические данные россиян через МФЦ.

Напомним, с 1 июля 2018 года российские банки уже начали сбор биометрии (изображение лица, слепок голоса) клиентов для предоставления им удаленных услуг. Подключение к ЕБС (единой биометрической системе) является обязательным для всех банков страны.

Как передает РИА «Новости», теперь собирать биометрические сведения о россиянах могут начать и в МФЦ.

С такой идеей выступил оператор единой биометрической системы «Ростелеком».

«Идея находится в стадии проработки», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома», отказавшись сообщить детали проекта.

 

поделиться:

Общество

Синоптики пообещали москвичам сильный снегопад и гололедицу

Читать далее >

Общество

Свердловский депутат призвала сократить школьное питание из-за отходов

Читать далее >

Общество

Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ

Читать далее >

Политика
"Газпром" и дело Арашуковых: мечты сбываются... с рук
СМИ назвали Навку владелицей офшора и счета в Швейцарии
Путин объявил о продлении на год амнистии капиталов
Песков назвал репрессией преследование Медведчука в Украине
Общество
ВС поучает ГИБДД; торговым сетям предложили раздавать товар "на грани"
Свердловский депутат призвала сократить школьное питание из-за отходов
Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ
Мундепы через суд потребовали запретить реагенты в Москве
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет стать деканом, можно отнести и к экспертам на телевизионных ток-шоу

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают шаги власти как циничное намерение их ограбить


Культура и ТВ
Кража Куинджи: глупость вора или "накат" на директора Третьяковки?
Поклонники проводили гроб с телом Децла аплодисментами
Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
Шоу-бизнес
Юрий Гладильщиков: "Яндекс" может серьезно проколоться с аудиторией
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Как в Москве простились с Децлом: репортаж
Галина Юдашкина показала фото с подросшим младшим сыном

Здоровье
Лекарства от псориаза защищают от болезней артерий сердца
Найдена молекула, защищающая пересаженные органы от отторжения
Аэробные нагрузки помогают быстрее выздороветь после сотрясения мозга
Голодание помогает худеть и даже задерживает старость
Туризм
Гоа на закате
Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Авто
"Тест-драйв терапия" для водителей, переживших ДТП
России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
Недвижимость
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Читайте также

Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Караченцов с женой, сыном, невесткой и внуком // фото: Валерий Плотников
Людмила Поргина:
Без Коли стало трудно дышать
Андрей Макаревич // фото: Global Look Press
Андрей Макаревич:
Никому ничего не должен
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
"Чиновники отжимают остатки денег у населения". Последнее интервью Децла
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу


Максим Галкин // фото: Global Look Press
Максиму Галкину досталось от Ахеджаковой
стоп-кадр / Youtube / канал "Renat Agzamov"
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!
Екатерина Волкова и Николай Добрынин на сцене в спектакле "Царский подарок" // стоп-кадр / Youtube / канал "Полезный портал 2х2.su"
Екатерина Волкова: Прошу прощения у зрителя за обман Дьяченко

стоп-кадр / «Вечерний Ургант»
Дышать "Красной Москвой" и аплодировать: как работает массовка на ТВ-съемках
стоп-кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Настоящая история Кемской волости
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Фасад отеля Villa Elena // фото: Нина Новах
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах