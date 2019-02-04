В Петербурге обыскивают комитет по здравоохранению из-за льготных лекарств

В Санкт-Петербурге следователи проводят обыски в помещениях городского комитета по здравоохранению.

Как передает «Коммерсант», в понедельник, 4 февраля, в помещениях комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга проходят следственные действия.

При этом в пресс-службе самого ведомства данную информацию пока не комментируют. По официальным данным, «следователи работают на месте, документы не изымают — запрашивают, посматривают». Сам комитет свою работу пока не прекращает.

Издание подчеркивает, что причиной такого внимания правоохранителей стали нарушения при исполнении госконтрактов на реализацию через городские аптеки льготных лекарственных средств.

Отметим, на минувшей неделе в Санкт-Петербурге несколько десятков врачей оказались заподозрены в продаже лекарств от рака на черном рынке.