Врачей в Питере заподозрили во взятках за рецепты на лекарство от рака

Более 40 врачей в Санкт-Петербурге проверяют по делу о продаже лекарств от рака на черном рынке.

Об этом пишет РБК. Уточняется, что речь идет о лекарстве «Ритуксимаб» компании Roche, проверки проходят в НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА, Городском клиническом онкодиспансере Петербурга, Исследовательском центре имени Н. Н. Петрова и центре имени В. А. Алмазова.

По версии следствия, врачи за взятку выписывали сотрудникам компании рецепты на лекарство. Те покупали его в аптеках по льготной схеме, а затем продавали на черном рынке. Предполагается, что деньги врачи получали за фиктивные презентации и выступления на конференциях и семинарах.

Отмечается, что полиция изъяла документацию из офиса Roche и обнаружила, что у некоторых врачей тексты презентаций совпадали, другие врачи не появлялись на мероприятиях или же мероприятия не проводились. Кроме того, были обнаружены записи о проведении выплат врачу, который скончался за полгода до конференции.