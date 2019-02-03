Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца выпишут в ближайшие дни

Отец 11-месячного Вани Фокина, которого спасли после взрыва дома в Магнитогорске, сообщил о скорой выписке сына.

Напомним, 11-месячного младенца вытащили из-под завалов взорвавшегося в Магнитогорске дома спустя сутки после трагедии. Мальчик получил травмы, общее переохлаждение и обморожение конечностей. Однако после его госпитализации в московскую больницу глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что ребенок начал поправляться.

Как передает РИА «Новости», теперь находящегося в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Ваню Фокина готовят к выписке.

По словам отца мальчика, это может произойти уже на следующей неделе.

«Их вроде планируют выписать на следующей неделе. С 11 февраля нужно выходить на работу, если их выпишут позже, то придется брать отгул за свой счет, но на работе все понимают», — рассказал Евгений Фокин.