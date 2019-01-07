Спасенный в Магнитогорске младенец начал самостоятельно дышать

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о состоянии ребенка, спасенного после обрушения дома в Магнитогорске.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Минздраве отчитались об улучшении здоровья 10-месячного младенца, спасенного из-под завалов после обрушения дома в Магнитогорске.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время доставленный в Москву ребенок пришел в сознание и начал самостоятельно дышать.

«На сегодняшний день можно сказать, что ребёночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее словам, ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, также можно будет спасти, однако это будет длительный и непростой процесс.

«Тем не менее, самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребёночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», — подчеркнула глава Минздрава.