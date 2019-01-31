ВЦИОМ отметил рост числа россиян, готовых потратиться на отдых в 2019 году

Социологи выяснили, что в наступившем году каждый десятый россиянин планирует приобрести автомобиль или новое жилье.

Как передает РБК со ссылкой на данные телефонного опроса ВЦИОМ, в 2019 году потребительские настроения россиян заметно оживились.

В частности, исследование показало, что каждый десятый россиянин в наступившем году собирается приобрести автомобиль или новое жилье.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло число граждан, намеревающихся в 2019 году потратить деньги на ремонт (26%) и на отдых (22%).

При этом наименее востребованными покупками в 2019 году станут бытовая техника, а также ценные бумаги и гаражи.

Напомним, что эти данные расходятся с результатами опроса, который в декабре минувшего года проводил холдинг «Ромир». Согласно ответам опрошенных холдингом граждан, в первые шесть месяцев 2019 года россияне намерены снизить затраты почти по всем пунктам, включая расходы на медицину и отдых.