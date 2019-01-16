25% россиян собрались сократить свои расходы в ближайшие полгода

Опрос холдинга «Ромир» показал, что россияне в новом году планируют снизить траты на медицину, отдых и покупку техники.

Как передает «Интерфакс», исследование холдинга «Ромир», в котором приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, было проведено в декабре 2018 года.

Опрос показал, что 25% не собираются в течение ближайших шести месяцев тратить деньги на крупные покупки, отдых и оплату медицинских услуг.

Однако социологи отмечают, что контролировать такие расходы получается далеко не всегда.

Кроме того, исследование выявило увеличение в 2018 году затрат россиян практически по всем позициям по сравнению с 2017 годом.

«Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику — с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — сообщил холдинг.