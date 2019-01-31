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31 января, четверг

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[10:22]Росстат решил модернизировать систему оценки бедности в РФ
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[09:19]МЧС предсказало рост ДТП из-за облачности и гололедицы в Москве
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[08:42]Полиция отказалась принять деньги от Хаски на покупку подушек
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[07:43]Москву предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
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30 января, среда

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[17:24]Дочь задержанной активистки "Открытой России" находится в критическом состоянии
[17:15]Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу
[16:57]Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика на русский
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[16:04]Пьяные дедушка и бабушка бросили внука в печь в Хакасии
[15:57]Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу
[15:39]Россиянам предложили запретить курить за рулем
[15:38]В Минкомсвязи усомнились в долгой работе Telegram в России
[15:22]Вице-премьер Козак рассказал о планах по сдерживанию цен на бензин
[15:04]"АвтоВАЗ" анонсировал продажу самой дорогой модели Lada в истории
[14:58]Настя Рыбка рассказала о тайском "аде" и табу на упоминание Дерипаски
[14:37]Врио главы Белгорода назвал непростительной ошибкой оскорбление пенсионера
[14:30]Матвиенко призвала не тратить деньги Дорожного фонда на камеры
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Умерла дочь задержанной активистки "Открытой России"

Общество

Скончалась дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом.  

Ранее Sobesednik.ru писал, что старшую дочь задержанной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко увезли в реанимацию из интерната для детей с особенностями развития. У 17-летней девушки был обструктивный бронхит.

31 января обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова сообщила в Twitter, что дочь Шевченко умерла в реанимации. 

21 января у Анастасии Шевченко и других активистов «Открытой России» прошли обыски в Ростове-на-Дону и Казани. 

Против Шевченко возбудили дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России "нежелательной"». 23 января суд отправил ее под домашний арест. Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения, поскольку женщине нужно было ухаживать за больной дочерью. 30 января следователь разрешил Шевченко посетить дочь и остаться с ней до 1 февраля. 

 

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Колумнисты
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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить

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Гужева
Надежда

журналист

Страна плавно движется в Индексе восприятия коррупции в сторону Южного Судана, Сирии и Сомали. Есть ощущение, что кому-то из них скоро придется потесниться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться


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