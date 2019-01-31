Умерла дочь задержанной активистки "Открытой России"

Скончалась дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая находится под домашним арестом.

Ранее Sobesednik.ru писал, что старшую дочь задержанной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко увезли в реанимацию из интерната для детей с особенностями развития. У 17-летней девушки был обструктивный бронхит.

31 января обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова сообщила в Twitter, что дочь Шевченко умерла в реанимации.

21 января у Анастасии Шевченко и других активистов «Открытой России» прошли обыски в Ростове-на-Дону и Казани.

Против Шевченко возбудили дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России "нежелательной"». 23 января суд отправил ее под домашний арест. Защита обвиняемой просила изменить меру пресечения, поскольку женщине нужно было ухаживать за больной дочерью. 30 января следователь разрешил Шевченко посетить дочь и остаться с ней до 1 февраля.