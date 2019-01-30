Дочь задержанной активистки "Открытой России" находится в критическом состоянии

Старшая дочь задержанной активистки «Отрытой России» Анастасии Шевченко госпитализирована в реанимацию.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации. Уточняется, что девочку госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития.

«Известно, что у ребенка обструктивный бронхит. Ее доставили в больницу, после чего перевели в реанимацию. Врачи сообщили, что состояние критическое», — рассказали в организации.

Напомним, против Шевченко было возбуждено дело по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России "нежелательной"».