Эффективную технику по борьбе с дронами придумали во ФСИН

Ученые Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создали приборы против беспилотников.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на пресс-службу ФСИН, что разработанные приборы позволяют отражать атаки дронов, которых используют для доставки в колонии сотовые телефоны.

Новая техника работает в Курской области, она предупреждает сотрудников исправительной колонии о приближении беспилотных летательных аппаратов. А похожий прибор в Татарстане не только обнаруживает дрон, но и мешает ему проникнуть на территорию ИК и СИЗО.

По данным ФСИН, за последние два года удалось предотвратить поставку в российские ИК более 260 телефонов, переправляемых с помощью дронов. Друзья и родные заключенных обычно обертывают контрабанду в упаковочную пленку, чтобы телефоны не разбились при падении на землю.

«Наряду с квадрокоптерами для переброски контрабанды используются арбалеты, катапульты, пневмопушки. Всего в 2018 году таким образом пытались доставить в колонии более 19 тысяч мобильных телефонов (в 2017 году – более 24 тысяч)», – рассказали в ФСИН.

Ранее Sobesednik.ru писал, что группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект, разрешающий полицейским сбивать беспилотники над местом проведения массовых акций.