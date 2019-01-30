Полиции разрешат сбивать беспилотники над головами митингующих

Депутаты Госдумы предложили разрешить полицейским сбивать беспилотники над местом проведения массовых акций.

На сайте комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции сообщается, что группа парламентариев разработала законопроект, разрешающий полиции сбивать дроны или глушить их сигнал в местах проведения массовых мероприятий. Как сказано в законопроекте, это необходимо в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан.

Председатель комитета Василий Пискарев подчеркнул, что законопроект не вводит никаких новых ограничений или запретов на использование беспилотников, а лишь наделяет правоохранительные органы полномочиями для противостояния угрозам, связанным с применением дронов.

«Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций: так было в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство летчиков позволило избежать столкновения и самых трагических последствий. А в 2016 году из-за очень низко летящего дрона чуть было не пострадали дети – школьники, приехавшие на экскурсию на Куликово поле», – рассказал Пискарев.

При этом он напомнил, что действующее законодательство запрещает управлять без разрешения беспилотником весом от 250 грамм. В противном случае владельцам дронов грозит штраф.

По официальным данным, с января по сентябрь 2017 года россияне купили более 57 тысяч беспилотных воздушных судов. «К сожалению, зачастую управляют беспилотниками неквалифицированные пилоты, что создает реальную опасность для жизни и здоровья граждан», – заявила Заслуженный юрист Российской Федерации, государственный советник юстиции 3-го класса Людмила Куровская.