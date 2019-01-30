Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу

Пираты отпустили шестерых российских моряков, взятых в плен в Гвинейском заливе.

Как писал Sobesednik.ru, в ночь на 2 января пираты на моторной лотке подошли к судну MSC MANDY, которое находилось в 20 милях от порта в столице Бенина в Гвинейском заливе. На корабле находились 20 россиян, четверо украинцев и два грузина. Пираты, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, похитили шестерых россиян, потребовав за них выкуп.

30 января РБК узнал в посольстве России в Нигерии, что шестерых моряков с судна MANDY отпустили на свободу. Как их удалось освободить, пока не уточняется.