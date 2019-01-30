В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
"Крамольная поэзия инакомыслия". Михаил Веллер – о Дмитрии Быкове
Наталья Зубаревич: Деньги в Крым текут рекой

Новости дня

30 января, среда

[17:36]Шарапова отказалась выходить на корт в Петербурге из-за травмы
[17:36]Адвокат заявил о возможной причастности Арашукова к четырем убийствам
[17:24]Дочь задержанной активистки "Открытой России" находится в критическом состоянии
[17:15]Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу
[16:57]Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика на русский
[16:45]Мэр Риги заявил о своей честности после обысков на работе и дома
[16:21]В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
[16:04]Пьяные дедушка и бабушка бросили внука в печь в Хакасии
[15:57]Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу
[15:39]Россиянам предложили запретить курить за рулем
[15:38]В Минкомсвязи усомнились в долгой работе Telegram в России
[15:22]Вице-премьер Козак рассказал о планах по сдерживанию цен на бензин
[15:04]"АвтоВАЗ" анонсировал продажу самой дорогой модели Lada в истории
[14:58]Настя Рыбка рассказала о тайском "аде" и табу на упоминание Дерипаски
[14:37]Врио главы Белгорода назвал непростительной ошибкой оскорбление пенсионера
[14:30]Матвиенко призвала не тратить деньги Дорожного фонда на камеры
[14:08]Москвичей начнут штрафовать за курящих вейпы и кальяны детей
[13:58]Удаленные сообщения в WhatsApp можно прочитать после переустановки
[13:21]Ожоги лица получила девочка в Ленобласти после потасовки с подростками
[13:19]Полиции разрешат сбивать беспилотники над головами митингующих
[12:54]Юрий Семин объяснил разгром "Локомотива" свежестью и агрессивностью "Спартака"
[12:53]Вызов лидеров "Динамо" в сборную назвали уступкой общественному мнению
[12:47]Минфин предложил повысить лимит выплат по ОСАГО до 2 млн рублей
[12:33]Массовое закрытие школ началось в РФ из-за вспышки гриппа и ОРВИ
[12:13]Мошенники атаковали россиян звонками с номеров Сбербанка
[12:10]Apple снизит цены на iPhone в некоторых странах для повышения продаж
[11:48]Региональных чиновников научат вести Telegram-каналы
[11:43]315 торговых центров закрыли в РФ после пожарных проверок
[11:05]Сенатора Арашукова задержали в зале Совфеда по делу об убийстве
[10:44]17 психоневрологических интернатов построят в РФ за ₽2 млрд
[10:08]СМИ раскрыли условия создания в КНДР электростанции на деньги РФ
[08:50]Почти 90% россиян убеждены, что армия сможет защитить РФ от угрозы войны
[08:21]Жителей Подмосковья призвали к осторожности из-за слякоти и гололедицы
[08:11]СМИ: запуск спутников OneWeb отложат из-за трещины в разгонном блоке из РФ
[07:57]Страны "ядерной пятерки" отметили рост конфликтного потенциала в мире
[07:41]Дети в Химках избили первоклассника после шутки учителя про каннибалов
[07:21]Облачную погоду и 2 градуса тепла пообещали москвичам 30 января

29 января, вторник

[17:57]Тяжеловеса Аккаева дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга
[17:43]Похитителя картины Куинджи арестовали на 2 месяца
[17:38]Дело завели на петербургского учителя из-за брошенного в мальчика мяча


Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Фото: Global Look Press
Расходы – под контроль: как научиться экономить в магазине
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить

Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу

Общество

Пираты отпустили шестерых российских моряков, взятых в плен в Гвинейском заливе. 

Как писал Sobesednik.ru, в ночь на 2 января пираты на моторной лотке подошли к судну MSC MANDY, которое находилось в 20 милях от порта в столице Бенина в Гвинейском заливе. На корабле находились 20 россиян, четверо украинцев и два грузина. Пираты, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, похитили шестерых россиян, потребовав за них выкуп. 

30 января РБК узнал в посольстве России в Нигерии, что шестерых моряков с судна MANDY отпустили на свободу. Как их удалось освободить, пока не уточняется.

поделиться:

Общество

Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Общество

"Когда дети недоедают, виновата экономика страны"

Читать далее >

Общество

Россиянам предложили запретить курить за рулем

Читать далее >

Политика
Непреодолимая сила российской коррупции
Адвокат заявил о возможной причастности Арашукова к четырем убийствам
Задержанный сенатор Арашуков попросил переводчика на русский
Мэр Риги заявил о своей честности после обысков на работе и дома
Общество
"Когда дети недоедают, виновата экономика страны"
Плененных в Гвинейском заливе россиян отпустили на свободу
Россиянам предложили запретить курить за рулем
Настя Рыбка рассказала о тайском "аде" и табу на упоминание Дерипаски
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Страна плавно движется в Индексе восприятия коррупции в сторону Южного Судана, Сирии и Сомали. Есть ощущение, что кому-то из них скоро придется потесниться

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Ну не прокатывают уже провокации, поставленные на сцене! Жизнь – вот настоящая сцена. Камеры видеонаблюдения – вот кому теперь впору давать призы за лучшую операторскую работу


Культура и ТВ
Российское кино хотят сообразить на троих
В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич поет сыну под гитару
"Диетлэнд" Сарей Уокер: шейминг в шкуре освобождения
Шоу-бизнес
Актер театра Моссовета Юрий Беркун рассказал об обиде на Нину Русланову
Участник "Битвы экстрасенсов" мог заплатить 500 тысяч за уход с шоу
Найк Борзов: Я про Путина не написал ни одной песни
Оксана Богданова каждый день получает SMS с угрозами

Здоровье
Хрипота в голосе с другими симптомами может грозить раком голосовых связок
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах
Изменения климата влияют на соотношение рожденных мальчиков и девочек
Излечившиеся от рака простаты на ранних стадиях могут прожить дольше среднего
Туризм
Гоа на закате
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
Авто
Эх, прокачусь! Реально ли пойти зашибать деньгу в такси?
Вице-премьер Козак рассказал о планах по сдерживанию цен на бензин
"АвтоВАЗ" анонсировал продажу самой дорогой модели Lada в истории
Матвиенко призвала не тратить деньги Дорожного фонда на камеры
Недвижимость
Продолжатся ли рекорды рынка новостроек в 2019 году
₽500 млн выделили на расселение жильцов дома в Магнитогорске
Кому придется платить налог на бани и сараи
Госдума пополнит список освобожденных от взносов на капремонт
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Фото: Нателла Федорова
Эх, прокачусь! Реально ли пойти зашибать деньгу в такси?
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Фото: Shutterstock
Газовые атаки: где может рвануть в следующий раз?
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
// фото: пресс-служба Найка Борзова
Найк Борзов:
Я про Путина не написал ни одной песни
Владимир Высоцкий // фото: Валерий Плотников
Никита Высоцкий:
Отец не выдержал бешеной скорости, с которой жил
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев


Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"
В Совфеде недовольны фильмом с Петровым из-за подрыва доверия к силовикам
Ведущая «России 1» сама нарвалась на отпор // кадр: «Эксклюзив - прямой эфир» / «Россия 1»
Ольга Скабеева против украинской делегации в ПАСЕ: сама нарвалась на отпор?
Александр Головин // фото: Наталья Логинова
Никас Сафронов призвал Александра Головина помочь брошенной дочери
Отель Villa Sofia
София Ротару закрыла свой отель в Крыму от посетителей
Все смешалось в доме Ксении Собчак // фото: соцсети
Собчак, Виторган и Богомолов: что это было?

Фото: Global Look Press
Фабрика фейков: как Вячеслав Володин поймал галочку
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах
фото: Сергей Ермохин
"Мать Тереза" на "Газели". Как блокадница делает добро в Петербурге
Фото: Global Look Press
Приморский тигр имел зуб на собак. Но больной
Солисты группы «Электроклуб» Виктор Салтыков и Ирина Аллегрова (в центре) предпочитали джинсовый стиль // фото: Global Look Press
Джинсы как советский символ свободы