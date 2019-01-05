Шестерых моряков похитили пираты у берегов Западной Африки

Российские дипломаты в Африке уточняют информацию после нападения пиратов на корабль в Гвинейском заливе.

Об этом ТАСС рассказали работники российской дипмиссии в государстве Бенин, неподалеку от территориальных вод которого в ночь на 2 января были похищены моряки.

«Как нам сообщили в Главном штабе Военно-морских сил Бенина, в ночь с 1 на 2 января судно, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина, было захвачено. В момент нападения на борту находилось 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 человек — граждане России», — заявили в посольстве.

Пираты похитили шестерых человек, гражданство которых неизвестно. В настоящий момент российские дипломаты выясняют обстоятельства инцидента и судьбу российских моряков. По информации дипмиссии, в настоящее время пиратское судно находится в территориальных водах Нигерии.