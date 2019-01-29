Учитель ОБЖ в Бурятии заставил опоздавших учеников надеть противогазы

Родители учеников одной из школ в Улан-Удэ пожаловались детскому омбудсмену на меры наказания, применяемые учителем ОБЖ.

Как говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяны Вежевич, в школе № 58 города Улан-Удэ преподаватель ОБЖ заставил опоздавших на урок учеников надеть противогазы и не снимать их до начала перемены.

Уточняется, что о произошедшем омбудсмену сообщили родители школьников, чьи жалобы на методы учителя были проигнорированы руководством школы.

Однако сразу после подтверждения фактов, о которых говорили родители, учителю ОБЖ объявили дисциплинарное взыскание, а директору школы напомнили о недопущении применения мер наказания к учащимся, не предусмотренных законом.