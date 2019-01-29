Руслан Горринг связал свое увольнение с кознями против "Росгеологии"

Замглавы Росгеологии Руслан Горринг, уволенный из-за стрима компьютерной игры, рассказал о причине скандала.

Ранее Sobesednik.ru писал об увольнении заместителя руководителя «Росгеологии» Руслана Горринга, который при прохождении компьютерной игры в прямом эфире на сервисе Twitch угрожал другим игрокам расправой, матерился, а также хвастался своими неформальными отношениями с сотрудницами и предстоящей встречей с главой «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

Руслан Горринг сказал РБК, что на кадрах, опубликованных в одном из Telegram-каналов, он общался с друзьями в свободное от работы время. По его словам, злопыхатели раздули скандал и извратили некоторые факты.

«Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании. Жаль, проекты, которые я запускал, из-за них и вынесли. Да и ребят жаль в компании, треть команды "Росгеологии" я годами лично с поддержкой шефа [Романа Панова] собирал», – сказал Горринг, добавив, что он уволился по собственной инициативе в день публикации скандального видео.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга и объявить выговор гендиректору «Росгеологии» Роману Панову. В «Росгеологии» заявили, что их холдинг не состоит в прямом подчинении министра природных ресурсов, поэтому тот не может наказывать и увольнять их сотрудников. Тем не менее в «Росгеологии» подтвердили, что контракт с Горрингом расторгнут.

Руслан Горринг работал в «Росгеологии» с 2015 года. Заместителем директора он стал в октябре прошлого года.