Замглавы Росгеологии уволили после стрима компьютерной игры

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга из-за видео в соцсетях.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы министерства Наталью Хлопунову.

«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», — рассказала Хлопунова.

Напомним, накануне в одном из Telegram-каналов появился отрывок из стрима Горринга на сервисе Twitch, специализирующемся на компьютерных играх. Во время игры Горринг оскорблял других игроков, угрожал им расправой, ругался матом, рассказал о неуставных отношениях с сотрудницами и похвастался предстоящей встречей с главой «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.