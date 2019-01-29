Россия опустилась на три места в мировом рейтинге восприятия коррупции

Россия сравнялась с Мексикой и Ираном по уровню восприятия коррупции в государственном секторе.

Согласно списку, составленному международным антикоррупционным движением Transparency International (TI), Россия заняла 138-е место в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции в государственном секторе.

Авторы рейтинга начислили стране 28 баллов из 100, столько же получили Мексика, Папуа—Новая Гвинея, Ливан и Иран.

Отмечается, что в последние три года Россия набирала 29 баллов, однако в этом году потеряла один балл и сразу опустилась на три места.

При этом лидерами списка остаются Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов), а также Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (85 баллов).

Индекс восприятия коррупции — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Минюст РФ предложил пересмотреть антикоррупционное законодательство и смягчить меры для тех правонарушителей, которые совершали преступления такого рода «вследствие обстоятельств непреодолимой силы».