Минюст призвал не наказывать за взятки из-за "непреодолимых обстоятельств"

Министерство юстиции России планирует смягчить законодательство о противодействии коррупции.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на комментарий ведомства, Минюст России в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за правонарушения такого рода. Совместно с рядом ведомств он проработал вопрос о внесении в законодательство изменений, «предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в документе.

Уточняется, что данная инициатива призвана смягчить законодательство о противодействии коррупции и определить, при каких именно обстоятельствах несоблюдение антикоррупционных требований не будет считаться правонарушением.