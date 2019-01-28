Сергей Кириенко поздравил участников зимних школ олимпиады "Я – профессионал"

Первый зам. руководителя Администрации президента обратился к студентам, ставшим участниками образовательной программы.

24 профильные зимние школы образовательной программы олимпиады «Я — профессионал», которая является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», начали свою работу 28 января. Это специальные форумы для студентов и выпускников, программа которых реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Сергей Кириенко в своем обращении к участникам программы зимних школ (а их число в этом году превысило три тысячи) подчеркнул: то, что им удалось пробиться в этот этап, — «уже победа»: «Все вы получили высокие баллы на отборочном этапе олимпиады, выдержав серьезную конкуренцию с другими участниками, и прошли конкурс мотивационных эссе».

«Увезите из зимних школ столько знаний, впечатлений и контактов, сколько сможете. И пусть эти образовательные форумы станут для вас не просто отлично проведённым временем, но и "топливом" для уверенного движения к новым достижениям и победам», — призвал будущих молодых специалистов первый зам. руководителя Администрации президента РФ.