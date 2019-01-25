Участников олимпиады "Я – профессионал" поздравил министр науки РФ

Перед стартом заключительного этапа олимпиады «Я — профессионал» к его участникам обратился Михаил Котюков.

Заключительный этап олимпиады, которая является один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», стартует 26 января в офлайн— формате на 63 площадках во всех федеральных округах России. В течение полутора месяцев студенты пройдут испытания по 54 направлениям олимпиады.

В этом году в числе финалистов оказались представители более чем 700 российских вузов. Как уже сообщал Sobesednik.ru, выросло как число участников состязаний, так и количество вузов-организаторов проекта и компаний, разрабатывающих олимпиадные задания. «Возросший интерес к олимпиаде "Я — профессионал" подтвердил тот факт, что проекты подобного уровня очень позитивно воспринимаются в образовательной среде и предлагают действительно широкие возможности для тех студентов, кто по-настоящему заинтересован в индивидуальной траектории развития, независимо от региона проживания», — сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

Также 28 января начинают свою работу профильные зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал» — образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских учебных курсов. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с выдающимися российскими учеными и представителями лидирующих компаний страны.