29 детских домов закрыли в Подмосковье за последние 5 лет

Министр образования Московской области анонсировала закрытие восьми детдомов в регионе в течение трех лет.

Об этом глава регионального Миноборазования Ольга Забралова рассказала в комментарии для РИАМО. Она также отметила, что за последние 5 лет в Подмосковье были закрыты 29 детских домов.

«Радует, что дети находят новые семьи. За последние пять лет мы закрыли 29 детских домов. В ближайшие три года планируется закрыть еще восемь подобных учреждений. Сейчас в Московской области 15 детских домов», — сказала Забралова.

Она отметила, что в регионе сокращается количество детей в статусе сироты: за последний год число сирот уменьшилось на 14,1%.