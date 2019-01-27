В РПЦ женщин призвали выбирать "приличные" костюмы для купаний на Крещение

В РПЦ прокомментировали слова жителя Липецка о шокирующих женских нарядах во время крещенских купаний.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ранее православный житель Липецка в одной из городских групп в социальных сетях раскритиковал женщин, обнажавших свои тела во время крещенских купаний и смутивших этим мужчин.

На критику женских купальных костюмов во время исполнения православной традиции ответил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, большинство православных мужчин спокойно отнеслись к женщинам в открытых купальниках во время празднований Крещения, однако тем единицам, которых испугал внешний вид девушек, стоит задуматься о купании в уединенном месте и обсудить свои искушения с духовником.

При этом представитель РПЦ подчеркнул, что и самим женщинам стоит тщательнее подбирать наряд во время крещенских купаний, отдавая предпочтение закрытым купальникам и не забывая надеть сверху рубашку.

«Я бы не хотел вдаваться в подробности о том, какие купальные костюмы являются приличными, а какие нет, но мне кажется, что любая разумная женщина может определить это сама», — приводит слова священнослужителя ресурс.