Прокурорам шести субъектов РФ поручили проверить отмены рэп-концертов

Генпрокуратура поручила управлениям региональных ведомств проверить отмены концертов рэперов.

Об этом пишет RNS со ссылкой на письмо Генпрокуратуры главе молодежного парламента при Госдуме Марии Вырыпаевой. Вырыпаева подтвердила подлинности письма.

В документе сказано, что ведомство поручило прокурорам Дагестана, Якутии, Татарстана, Краснодарского края, а также Белгородской и Нижегородской областей проверить законность и обоснованность действий полиции и сотрудников органов местного самоуправления, связанных с отменой рэп-концертов. Подчеркивается, что ведомство проверит выполнение поручения.

Напомним, в конце прошлого года в разных городах России отменили концерты Хаски, Элджея, группы IC3PEAK, «Френдзона» и других исполнителей. Большинство рэперов жаловались на угрозы и срывы выступления.