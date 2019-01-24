Синоптики предупредили о заносах из-за самого сильного снегопада в Москве

На нынешних выходных синоптики ожидают в столице самый сильный снегопад этой зимы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что с субботы, 26 января, температура воздуха в Москве начнет повышаться.

Как сообщают «Метеоновости», в субботу также ожидается сильный снег, ветер усилится до 15 м/с, возможна метель. Снег продолжит идти все воскресенье, из-за чего к утру понедельника, 28 января, в Москве выпадет 14-17 мм осадков.

Синоптики предупреждают, что возможны снежные заносы.

«Это будут самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда за процесс выпало 10 мм осадков», — подчеркнули «Метеоновости».