Синоптики пообещали потепление в Москве до -10 в выходные

В субботу, 26 января, температура воздуха в Москве начнет повышаться под влиянием южного циклона.

Об этом в среду, 23 января, сообщает Гидрометцентр РФ. Синоптики отмечают, что ночь на субботу будет морозной, однако благодаря теплому атмосферному фронту южного циклона, который подойдет к Центральной России, днем температура воздуха поднимется в столице до -12…-10 градусов.

«Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, температура воздуха устремится вверх», — рассказали синоптики.

В Московской области потепление ожидается до -14…-9 градусов. Ветер прогнозируется со скоростью 5-10 м/с, местами возможна гололедица.