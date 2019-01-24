Экс-замминистра Кравченко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Бывшего замминистра энергетики Вячеслава Кравченко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает «Интерфакс», в Москве задержан экс-замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. По данным источников агентства, Кравченко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Ресурс подчеркивает, что не обладает официальным подтверждением данной информации.

Ранее о задержании экс-замминистра энергетики сообщали в РБК. Согласно полученной из источников информации, вместе с Кравченко были задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич, жена бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича. Сообщается также о проведенных у них обысках.

В РБК подчеркнули, что уголовное дело, по которому задержан Кравченко, в прошлом году было выделено из другого — дела, возбужденного в феврале 2017 года в отношении экс-главы НП «Совет рынка» Дмитрия Пономарева и Оксаны Гринкевич.



