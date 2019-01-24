40% россиян не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса

Почти три четверти граждан России заявили, что не готовы активно участвовать в политике.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», опубликованных «Интерфаксом», 40% россиян не интересуются и не разбираются в политике. 14% опрошенных заявили, что они в ней разочарованы, еще 29% считают, что они не имеют возможности влиять на события политической жизни. Лишь 1% респондентов видит для себя возможность реального участия в политической жизни.

74% граждан не готовы активно участвовать в политике. Об обратном заявили 25% опрошенных.

31% из тех, кто в политике активно участвовать не готов, объясняют это тем, что политика не для рядовых граждан. У 28% опрошенных нет на это времени, 25% ничего в политике не понимают, а 21% думают, что ничего изменить нельзя.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах РФ.