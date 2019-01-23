Пассажиры "захваченного" рейса из Сургута прибыли в Москву на резервном борту

Резервный борт «Аэрофлота», перевозивший пассажиров рейса Сургут — Москва, прибыл из Ханты-Мансийска в столицу.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей аэропорта Шереметьево, самолет совершил посадку в ночь на среду, 23 января.

«Да, рейс SU 1781 совершил посадку», — сказал собеседник агентства.

Напомним, во вторник, 22 января, один из пассажиров рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. В связи с этим лайнер совершил экстренную посадку в Ханты-Мансийске, где пассажира задержала полиция. По предварительным данным, он может быть психически неуравновешен.