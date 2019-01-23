Начальство копейской колонии уволили после гибели заключенного

Начальника исправительной колонии № 1 Копейска и его заместителя уволили после смерти заключенного.

Начальника ИК полковника Сергея Самохина и его заместителя по безопасности и оперативной работе майора Владимира Гарбина сняли с их должностей. Еще 14 сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Как объяснил в своем Facebook основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин, все это произошло после гибели заключенного Евгения Кидинова. По данным правозащитников, в ноябре 2018 года его до смерти избили «авторитеты», а руководство колонии выдвинуло версию о том, что Кидинов, который отбывал наказание на наркотики, скончался от передозировки наркотическими средствами. ФСИН опровергла эту версию.

Осечкин также рассказал, что возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических веществ. В декабре прошлого года в служебной машине на выезде из ИК обнаружили 100 граммов наркотиков. По словам правозащитника, это «подтверждает нашу версию о тотальной коррупции в ИК-1, ОПС и наркотрафике под крышей коррумпированных сотрудников УИС».

Отметим, что в 2018 году суд отправил в ИК-1 Копейска бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, которого признали виновным в мошенничестве и получении взятки. На прошлой неделе его по неизвестной причине перевели в другую колонию.