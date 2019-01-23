Минстрой призвал ускорить доступ газовщиков в дома для борьбы с утечками

Глава Минстроя Владимир Якушев выступил с рядом предложений в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

В частности, как передает «Парламентская газета», одно из предложений министра коснулось проблемы предотвращения чрезвычайных ситуаций с утечкой газа на фоне недавних трагедий в Магнитогорске и Шахтах.

Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо ускорить доступ газовых служб в квартиры жильцов, где существует опасность утечки.

По его словам, в настоящее время процедура получения судебного разрешения на доступ в жилое помещение занимает полгода, что создаёт риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в ходе «правительственного часа» в Госдуме глава Минстроя также отчитался о выполнении указа президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Якушев отметил, что теперь министерство обязано сносить в год больше аварийного жилья, чем его становится на учет. В связи с этим ведомство наметило внесение ряда изменений в нормативную базу.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, в свою очередь, обратила внимание правительства на проблему нехватки социального жилья.

Она призвала Минстрой заниматься не возведением новых домов для продажи их в ипотеку, а сосредоточиться на помощи тем, кому взять кредит на жилье не представляется возможным.

«В России сейчас порядка 7 миллионов россиян, которые 20-30 лет ждут от государства социальное жильё, эти люди не относятся к малоимущим, но и ипотеку им взять не под силу. И государство не выполняет по отношению к этим гражданам свои обязательства. Так надо сосредоточиться на решении этого вопроса, вместо того чтобы говорить о развитии ипотечного кредитования», — пояснила депутат.