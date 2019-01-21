Власти Магнитогорска призвали не паниковать из-за анонимок о бомбах

Администрация Магнитогорска призвала горожан не паниковать из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Утром 21 января жители Магнитогорска получили по электронной почте предупреждения о взрывах в общественных местах. Анонимы сообщили о бомбах, якобы заложенных в городской больнице, в школах и торговых центрах.

В пресс-службе управления ФСБ РФ по Челябинской области сказали ТАСС, что правоохранительные органы проверяют поступившие сообщения.

Администрация Магнитогорска попросила граждан не поддаваться на провокации. «В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей. Все службы Магнитогорска оперативно реагируют, проверяют и отрабатывают каждое сообщение. Просим горожан не поддаваться на провокации и не паниковать», – цитирует обращение властей Znak.com.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном доме, в результате чего погибли 39 человек. 1 января, когда в городе взорвалась маршрутка, погибли три человека. Некоторые СМИ, в том числе Znak.com, предположили, что эти события могли быть терактами.

18 января Sobesednik.ru писал, что «Исламское государство» (террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ – прим. Sobesednik.ru) заявило, что его боевики ответственны за взрывы маршрутки и дома в Магнитогорске.