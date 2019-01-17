Снег помешает жителям Магадана искупаться в проруби в честь Крещения

Магаданские власти приняли решение отказаться от купаний в прорубях в честь Крещения в 2019 году.

Как сообщает ОТР, отмена праздничных мероприятий связаны с неблагоприятными погодными условиями на Колыме: 19 января в Магаданской области ждут сильный снег. Из-за тяжелой климатической обстановки объявено штурмовое предупреждение.

При этом полностью эти мероприятия отменять в регионе не будут: для желающих окунуться в прорубь будут организованы купания 17 и 18 января.

Синоптики также сообщают, что в дальнейшем погода в области будет ухудшаться: жителей населенных пунктов на побережье Охотского моря предупреждают о девятиметровых волнах и разрушении льда на берегу.