Три станции "салатовой" ветки столичного метро открыли после протечки тоннеля

Северо-восточный участок «салатовой» линии метро доступен для пассажиров после уборки провалившегося грунта.

Об этом сообщает twitter-аккаунт подземки. После открытия станций «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» движение на линии приводят в норму.

Ранее пресс-служба метрополитена отчиталось об уборке провалившегося между «Окружной» и «Верхними Лихоборами» грунта. Об этом представители метро рассказали агентству «Москва»: «Идет промывка тоннеля чистой водой, грунт уже убрали».

В пресс-службе АО «Мосметрострой» в разговоре с «Российской газетой» назвали причину инцидента. По мнению представителей организации, к протечке могла привести деятельность рабочих при постройке второго вестибюля станции «Окружная»: во время строительства наклонного тоннеля для эскалаторов вблизи служебной платформы выбило пробку, которая обеспечивает гидроизоляцию. Из-за этого образовалось отверстие, через которое вода и грунт попали на пути.

Напомним, что рано утром 15 января северо-восточный участок Люблинско-Дмитровской линии был закрыт для пассажиров из-за протечки тоннеля.