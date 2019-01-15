На Дудя и Ивлееву подали в суд из-за интервью

В Мещанский суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой.

Об этом во вторник, 15 января, пишет RNS со ссылкой на картотеку дел районных судов. По данным агентства, иск подан Бестаевым А.А., с обоих ответчиков от просит взыскать по 50 млн рублей.

«Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю», — рассказала агентству пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

По ее словам, в иске не уточняется, о каких именно данных идет речь. «Здесь ссылка идет только, написано — ссылка — и с 58-ой минуты данного интервью», — добавила Котомина.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о предпринимателе, который пострадал от мошенников, купив рекламу в Instagram Анастасии Ивлеевой.