"Заминировавший" аэропорты Москвы оказался психически нездоров

Полиция установила мужчину, сообщившего о минировании трех аэропортов Москвы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что специалисты проводят проверки в трех аэропортах Москвы после сообщения о минировании.

В пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу в разговоре с «Интерфаксом» подтвердили, что полиция обнаружила звонившего. Там добавили, что с мужчиной работают полицейские, проводится проверка.

Источник агентства в экстренных службах рассказал, что мужчина звонил с территории Татарстана. Как выяснилось, он оказался местным жителем. Отмечается, что задержанный известен своим ненадеванным поведением.

«Мужчина психически нездоров, состоит на учете, несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре», — рассказал источник.